Мульт в кино. Выпуск №187. Команда чудес

Премьера: 04.10.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 41 минута

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» друзей ждут невероятные приключения и вкусные сюрпризы! Кеша устроит для Зойки настоящий конфетный дождь, Катя и Эф отправятся на поиски редких грибов — от трюфелей до светящихся чудес леса, Майя и Соня приготовят блюдо из зеленых бананов, а Хадко и Илне раскроют магические тайны тундры и научатся понимать язык животных. А еще юные волшебницы из «Сказочного патруля» дадут отпор темным силам и не позволят злодеям завладеть древним ключом.