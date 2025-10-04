  1. Моя Слобода
Мульт в кино. Выпуск №187. Команда чудес

Мульт в кино. Выпуск №187. Команда чудес

Премьера:
04.10.2025
 
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
41 минута
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» друзей ждут невероятные приключения и вкусные сюрпризы! Кеша устроит для Зойки настоящий конфетный дождь, Катя и Эф отправятся на поиски редких грибов — от трюфелей до светящихся чудес леса, Майя и Соня приготовят блюдо из зеленых бананов, а Хадко и Илне раскроют магические тайны тундры и научатся понимать язык животных. А еще юные волшебницы из «Сказочного патруля» дадут отпор темным силам и не позволят злодеям завладеть древним ключом.

