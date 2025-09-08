Премьера: 12.09.2025

Режиссер: Картик Гаттамнени, Анил Ананд

Актеры: Теджа Саджа, Манодж Кумар Манчу, Ритика Наяк, Джагапати Бабу, Шрия Саран, Джаярам, Срирам Редди Поласане

Жанр: Боевик, Триллер, Фантастика

Продолжительноcть: 168 минут

Возрастные ограничения: 16+

Воину поручено охранять девять священных писаний, которые могут превратить любого смертного в божество.