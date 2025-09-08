Мирай
Премьера:
12.09.2025
Режиссер:
Картик Гаттамнени, Анил Ананд
Актеры:
Теджа Саджа, Манодж Кумар Манчу, Ритика Наяк, Джагапати Бабу, Шрия Саран, Джаярам, Срирам Редди Поласане
Жанр:
Боевик, Триллер, Фантастика
Продолжительноcть:
168 минут
Возрастные ограничения:
16+
Воину поручено охранять девять священных писаний, которые могут превратить любого смертного в божество.
