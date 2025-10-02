  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мир в огне - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мир в огне

Мир в огне

Страна:
США
 
Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Дж.Дж.Перри
  
Актеры:
Сэмюэль Л.Джексон, Дейв Баутиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Иден Эпштейн, Джордж Сомнер, Лукаш Фрлайс, Фил Циммерман, Паула Аргуэльес, Роберт Холик, Серхио Фрейхо
  
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.30
 
 

После мощной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли, мир погрузился в хаос. Посреди всего безумия охотник за сокровищами отправляется на самое дерзкое ограбление своей жизни. Ему предстоит украсть «Мону Лизу», теперь сокрытую в самом опасном месте на планете, а также между делом спасти мир (если получится).

0
Касса
Мульт в кино. Выпуск №187. Команда чудес
3 октября, пятница 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
(Не)искусственный интеллект
2 - 5 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Изумительная Мокси
4 октября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 4 октября 2024
Майский
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026. «Кайрат» — «Реал Мадрид»
30 сентября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.