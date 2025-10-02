Мир в огне

Страна: США

Премьера: 02.10.2025

Режиссер: Дж.Дж.Перри

Актеры: Сэмюэль Л.Джексон, Дейв Баутиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Иден Эпштейн, Джордж Сомнер, Лукаш Фрлайс, Фил Циммерман, Паула Аргуэльес, Роберт Холик, Серхио Фрейхо

Жанр: Фантастика, Ужасы, Трагикомедия

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.30

После мощной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли, мир погрузился в хаос. Посреди всего безумия охотник за сокровищами отправляется на самое дерзкое ограбление своей жизни. Ему предстоит украсть «Мону Лизу», теперь сокрытую в самом опасном месте на планете, а также между делом спасти мир (если получится).