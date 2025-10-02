Мир в огне
Страна:
США
Премьера:
02.10.2025
Режиссер:
Дж.Дж.Перри
Актеры:
Сэмюэль Л.Джексон, Дейв Баутиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Иден Эпштейн, Джордж Сомнер, Лукаш Фрлайс, Фил Циммерман, Паула Аргуэльес, Роберт Холик, Серхио Фрейхо
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Трагикомедия
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.30
После мощной солнечной вспышки, уничтожившей восточное полушарие Земли, мир погрузился в хаос. Посреди всего безумия охотник за сокровищами отправляется на самое дерзкое ограбление своей жизни. Ему предстоит украсть «Мону Лизу», теперь сокрытую в самом опасном месте на планете, а также между делом спасти мир (если получится).
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, четверг
|
17:00
|Люксор Тула
|
21:30
|Люксор Тула
3 октября, пятница
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 октября, суббота
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
2 октября, четверг
|Люксор Тула
|
17:00
21:30
3 октября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
4 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
3 октября, пятница 00:00
2 - 5 октября
4 октября, суббота 00:00
11 сентября - 4 октября
3 февраля - 4 октября 2024
30 сентября, вторник 00:00