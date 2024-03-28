Материнский инстинкт

Премьера: 28.03.2024

Режиссер: Бенуа Деломм

Актеры: Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарлз, Андерс Даниельсен Лье, Каролина Лагерфельт, Стив Рутман, Кили Миллер, Лорен Яффе, Бейлен Д.Билиц, Александер Блэйз

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 94 минуты

Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.