Материнский инстинкт
Премьера:
28.03.2024
Режиссер:
Бенуа Деломм
Актеры:
Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарлз, Андерс Даниельсен Лье, Каролина Лагерфельт, Стив Рутман, Кили Миллер, Лорен Яффе, Бейлен Д.Билиц, Александер Блэйз
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
94 минуты
Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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