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Материнский инстинкт

Материнский инстинкт

Премьера:
28.03.2024
 
Режиссер:
Бенуа Деломм
  
Актеры:
Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарлз, Андерс Даниельсен Лье, Каролина Лагерфельт, Стив Рутман, Кили Миллер, Лорен Яффе, Бейлен Д.Билиц, Александер Блэйз
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.

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