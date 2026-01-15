  1. Моя Слобода
Марти Великолепный

Премьера:
15.01.2026
 
Режиссер:
Джош Сафди
  
Актеры:
Тимоте Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Tyler The Creator, Пенн Джиллетт, Кевин О'Лири, Спенсер Гранезе, Коди Костро, Филипп Пети
  
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
  
Продолжительноcть:
150 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?

Сегодня
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, пятница
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, суббота
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, воскресенье
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 января, понедельник
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, вторник
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, среда
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
