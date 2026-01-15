Марти Великолепный

Премьера: 15.01.2026

Режиссер: Джош Сафди

Актеры: Тимоте Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Tyler The Creator, Пенн Джиллетт, Кевин О'Лири, Спенсер Гранезе, Коди Костро, Филипп Пети

Жанр: Трагикомедия, Спортивный

Продолжительноcть: 150 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.90

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?