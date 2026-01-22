  1. Моя Слобода
Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Владимир Беседин
  
Актеры:
Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
117 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.

Сегодня
09:55
Алмаз Синема
10:20
Иллизиум (Новомосковск)
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
12:40
Иллизиум (Новомосковск)
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:10
Алмаз Синема
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:10
Люксор Тула
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:45
Кинотеатр (Суворов)
20:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Иллизиум (Новомосковск)
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:10
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
18:10
Люксор Тула
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:45
Кинотеатр (Суворов)
20:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, вторник
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:10
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
18:10
Люксор Тула
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:45
Кинотеатр (Суворов)
20:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, среда
09:55
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:10
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:20
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Люксор Тула
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
18:35
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:45
Кинотеатр (Суворов)
20:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
