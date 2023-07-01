Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Премьера:
17.08.2023
Режиссер:
Жереми Заг
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
Продолжительноcть:
105 минут
Рейтинг:
6.90
В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но… Эти ребята — совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.
Сегодня
Завтра
11 сентября, понедельник
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Синема Стар
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
|Алмаз Синема
|
16:40
|Синема Стар
|
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Синема Стар
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
|Алмаз Синема
|
16:40
|Синема Стар
|
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Синема Стар
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
|Алмаз Синема
|
16:40
|Синема Стар
|
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:40
13:25
14:55
17:10
19:25
|Синема Стар
|
12:20
16:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:05
12:40
14:55
17:10
18:55
19:25
|Синема Стар
|
12:20
16:40
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:40
14:55
17:10
|Синема Стар
|
12:20
16:40
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:40
14:55
17:10
|Синема Стар
|
12:20
16:40
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:40
14:55
17:10
|Синема Стар
|
12:20
16:40
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