Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Премьера: 17.08.2023

Режиссер: Жереми Заг

Жанр: Анимационный, Боевик, Приключение

Продолжительноcть: 105 минут

Рейтинг: 6.90

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но… Эти ребята — совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.