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Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Премьера:
17.08.2023
 
Режиссер:
Жереми Заг
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Рейтинг:
6.90
 
 

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но… Эти ребята — совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Сегодня
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Стар
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:40
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Стар
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:40
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Стар
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:40
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Стар
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:40
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Стар
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14:55
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Алмаз Синема
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31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
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