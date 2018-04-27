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Красавица для чудовища

Красавица для чудовища

Страна:
США, Великобритания, Люксембург, 2017
 
Премьера:
в РФ 10.05.2018
 
Режиссер:
Хайфа Аль-Мансор
  
Актеры:
Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут, Бел Паули, Стивен Диллэйн, Джоанн Фроггатт, Том Стёрридж, Бен Харди, Хью О’Конор, Сиара Чартерис
  
Жанр:
биографический, мелодрама
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

История о 18-летней Мэри, которая влюбляется в харизматичного поэта Перси Шелли. Вместе пара отправляется в гости к лорду Байрону, живущему в тот период недалеко от Женевского озера. Именно здесь писательница, ныне известная как Мэри Шелли, начала создавать свой знаменитый роман о Франкенштейне, вдохновением для которого стали ее бурные отношения с Перси.

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