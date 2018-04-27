Красавица для чудовища

Страна: США, Великобритания, Люксембург, 2017

Премьера: в РФ 10.05.2018

Режиссер: Хайфа Аль-Мансор

Актеры: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут, Бел Паули, Стивен Диллэйн, Джоанн Фроггатт, Том Стёрридж, Бен Харди, Хью О’Конор, Сиара Чартерис

Жанр: биографический, мелодрама

Продолжительноcть: 120 мин

История о 18-летней Мэри, которая влюбляется в харизматичного поэта Перси Шелли. Вместе пара отправляется в гости к лорду Байрону, живущему в тот период недалеко от Женевского озера. Именно здесь писательница, ныне известная как Мэри Шелли, начала создавать свой знаменитый роман о Франкенштейне, вдохновением для которого стали ее бурные отношения с Перси.