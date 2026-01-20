  1. Моя Слобода
Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Антон Богданов
  
Актеры:
Вячеслав Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Светлана Немоляева, Борис Щербаков, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин
  
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный, Приключение
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.

Сегодня
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Алмаз Синема
11:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:45
Алмаз Синема
16:10
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:30
Алмаз Синема
19:40
Кинотеатр (Суворов)
20 февраля, пятница
09:40
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:40
Кинотеатр (Суворов)
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:30
Алмаз Синема
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Кинотеатр (Суворов)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, суббота
10:20
Люксор Тула
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Алмаз Синема
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
16:10
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:30
Алмаз Синема
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Кинотеатр (Суворов)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Алмаз Синема
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:10
Люксор Тула
15:45
Алмаз Синема
18:00
Алмаз Синема
19:20
Синема Стар
19:30
Алмаз Синема
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Люксор Тула
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 февраля, понедельник
09:35
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр (Суворов)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Алмаз Синема
16:10
Люксор Тула
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:40
Кинотеатр (Суворов)
20:05
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, вторник
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Алмаз Синема
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
16:10
Люксор Тула
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:30
Алмаз Синема
19:40
Кинотеатр (Суворов)
25 февраля, среда
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Алмаз Синема
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:45
Алмаз Синема
16:10
Люксор Тула
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:20
Синема Стар
19:30
Алмаз Синема
19:40
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
