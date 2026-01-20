Премьера: 19.02.2026

Режиссер: Антон Богданов

Актеры: Вячеслав Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Светлана Немоляева, Борис Щербаков, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин

Жанр: Исторический, Драматический, Военный, Приключение

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.