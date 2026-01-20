Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Алмаз Синема
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
15:45
|Алмаз Синема
|
16:10
|Люксор Тула
|
16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
18:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
09:40
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
|Алмаз Синема
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:00
|Синема Стар
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
|Люксор Тула
|
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
18:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Алмаз Синема
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
16:10
|Люксор Тула
|
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Алмаз Синема
|
13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
15:10
|Люксор Тула
|
15:45
|Алмаз Синема
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:20
|Синема Стар
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
09:35
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Алмаз Синема
|
16:10
|Люксор Тула
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:05
|Алмаз Синема
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Алмаз Синема
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
16:10
|Люксор Тула
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Алмаз Синема
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Синема Стар
|
15:45
|Алмаз Синема
|
16:10
|Люксор Тула
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Стар
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Алмаз Синема
|
11:50
15:45
18:00
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:55
14:10
16:30
18:45
|Синема Стар
|
15:00
19:20
|Алмаз Синема
|
09:40
13:30
18:00
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
15:05
17:20
19:35
21:50
|Синема Стар
|
15:00
19:20
|Алмаз Синема
|
11:50
15:45
18:00
19:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
15:05
17:20
19:35
21:50
|Синема Стар
|
15:00
19:20
|Алмаз Синема
|
11:50
15:45
18:00
19:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
15:10
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:40
20:10
22:25
|Синема Стар
|
15:00
19:20
|Алмаз Синема
|
09:35
16:00
20:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:25
15:45
20:35
|Синема Стар
|
15:00
19:20
|Алмаз Синема
|
11:50
15:45
19:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:05
15:25
17:40
|Синема Стар
|
15:00
19:20
|Алмаз Синема
|
11:50
15:45
19:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:30
14:40
16:50
21:10
|Синема Стар
|
15:00
19:20