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Королевство кривых зеркал

Королевство кривых зеркал

Страна:
СССР
 
Премьера:
24.07.2018
 
Режиссер:
Александр Роу
  
Актеры:
Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Иван Кузнецов, Андрей Файт, Андрей Стапран, Лидия Вертинская, Татьяна Барышева, Анатолий Кубацкий, Тамара Носова, Вера Алтайская, Вячеслав Гостинский, Людмила Карауш, Валентина Куценко, Георгий Милляр, Александр Хвыля, Аркадий Цинман
  
Жанр:
ForChildreen
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

В Королевстве кривых зеркал зеркальщики трудятся день и ночь, изготавливая кривые зеркала. Здесь власть захватили король Йагупоп, министры Абаж и Нушрок и принцесса Анидаг. Желание править единолично приводит к скрытой войне между тиранами. Анидаг и Абаж решают вместе отправить на тот свет короля. В то же время зеркальщика по имени Гурд, который не хочет делать кривые зеркала, приговаривают к смерти. Тут-то волей случая в королевстве и появляется девочка Оля, а вместе с ней ее отражение Яло. Смогут ли они спасти королевство от разрушения, а Гурда – от гибели?

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