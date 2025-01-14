Комендантский час
Премьера:
17.01.2025
Режиссер:
Кангана Ранаут
Актеры:
Анупам Кхер, Маниша Койрала, Кангана Ранаут, Милинд Соман, Шреяс Тальпаде, Кристоф Гибе, Бхумика Чавла, Вишак Наир, Махима Чаудхри, Сатиш Каушик, Ричард Бхакти Клейн, Скотт Александер Янг, Адхир Бхатт
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
145 минут
Возрастные ограничения:
16+
История о самых мрачных часах Индии в исторической политической драме, в которой Кангана играет бывшую премьер-министра Индиру Ганди.
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