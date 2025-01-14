Комендантский час

Премьера: 17.01.2025

Режиссер: Кангана Ранаут

Актеры: Анупам Кхер, Маниша Койрала, Кангана Ранаут, Милинд Соман, Шреяс Тальпаде, Кристоф Гибе, Бхумика Чавла, Вишак Наир, Махима Чаудхри, Сатиш Каушик, Ричард Бхакти Клейн, Скотт Александер Янг, Адхир Бхатт

Жанр: Биография, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 145 минут

Возрастные ограничения: 16+

История о самых мрачных часах Индии в исторической политической драме, в которой Кангана играет бывшую премьер-министра Индиру Ганди.