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Комендантский час

Комендантский час

Премьера:
17.01.2025
 
Режиссер:
Кангана Ранаут
  
Актеры:
Анупам Кхер, Маниша Койрала, Кангана Ранаут, Милинд Соман, Шреяс Тальпаде, Кристоф Гибе, Бхумика Чавла, Вишак Наир, Махима Чаудхри, Сатиш Каушик, Ричард Бхакти Клейн, Скотт Александер Янг, Адхир Бхатт
  
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
145 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

История о самых мрачных часах Индии в исторической политической драме, в которой Кангана играет бывшую премьер-министра Индиру Ганди.

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