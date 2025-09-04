  1. Моя Слобода
Колбаса

Колбаса

Премьера:
04.09.2025
 
Режиссер:
Андрей Пантелеев
  
Актеры:
Александр Метелкин, Эрхан Нохоев, Дмитрий Нагиев, Илья Соболев, Полина Казанцева, Анатолий Журавлев, Федор Лавров, Илана Дылдина, Владислав Дунаев, Анна Уколова, Андрей Пантелеев, Юрий Скулябин, Иван Кокорин, Сергей Штепс, Ян Решетников, Максим Щеголев, Владимир Цупка, Сергей Громов
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, едет в деревню оптимизировать бизнес-процессы на умирающем колбасном заводе. Глеб хочет доказать отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Но жители деревни во главе с действующим директором завода Федором Грудинкиным объявляют войну новому начальству.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
11:40
Алмаз Синема
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:45
Кинотеатр (Суворов)
13:55
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Люксор Тула
19:25
Алмаз Синема
20:00
Синема Стар
Завтра
10:20
Люксор Тула
11:40
Алмаз Синема
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:45
Кинотеатр (Суворов)
13:55
Алмаз Синема
14:30
Люксор Тула
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Кинотеатр (Суворов)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Люксор Тула
19:25
Алмаз Синема
20:00
Синема Стар
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, четверг
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр (Суворов)
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
12 сентября, пятница
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:25
Кинотеатр (Суворов)
13 сентября, суббота
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:25
Кинотеатр (Суворов)
14 сентября, воскресенье
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр (Суворов)
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
15 сентября, понедельник
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр (Суворов)
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
16 сентября, вторник
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:25
Кинотеатр (Суворов)
17 сентября, среда
16:20
Синема Стар
17:25
Кинотеатр (Суворов)
17:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
