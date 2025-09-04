Колбаса
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Андрей Пантелеев
Актеры:
Александр Метелкин, Эрхан Нохоев, Дмитрий Нагиев, Илья Соболев, Полина Казанцева, Анатолий Журавлев, Федор Лавров, Илана Дылдина, Владислав Дунаев, Анна Уколова, Андрей Пантелеев, Юрий Скулябин, Иван Кокорин, Сергей Штепс, Ян Решетников, Максим Щеголев, Владимир Цупка, Сергей Громов
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
16+
Избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, едет в деревню оптимизировать бизнес-процессы на умирающем колбасном заводе. Глеб хочет доказать отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Но жители деревни во главе с действующим директором завода Федором Грудинкиным объявляют войну новому начальству.
