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Каникулы

Каникулы

Страна:
США, 2015
 
Премьера:
в РФ 27.08.2015
 
Режиссер:
Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
  
Актеры:
Эд Хелмс, Кристина Эпплгейт, Крис Хемсворт, Лесли Манн, Чеви Чейз, Майкл Пенья, Чарли Дэй, Кэйтлин Олсон, Беверли Д'Анджело
  
Жанр:
комедия, приключения
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

 

Следуя по стопам отца и надеясь на столь необходимое укрепление своего весьма разрозненного семейства, уже повзрослевший Расти Гризволд решает удивить свою жену Дебби и двух сыновей предложением отправиться через всю Америку в «любимый парк семейного отдыха» «Вэлли-Ворлд». Что может пойти не так?

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