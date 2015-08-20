Каникулы
Страна:
США, 2015
Премьера:
в РФ 27.08.2015
Режиссер:
Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
Актеры:
Эд Хелмс, Кристина Эпплгейт, Крис Хемсворт, Лесли Манн, Чеви Чейз, Майкл Пенья, Чарли Дэй, Кэйтлин Олсон, Беверли Д'Анджело
Жанр:
комедия, приключения
Продолжительноcть:
99 мин
Следуя по стопам отца и надеясь на столь необходимое укрепление своего весьма разрозненного семейства, уже повзрослевший Расти Гризволд решает удивить свою жену Дебби и двух сыновей предложением отправиться через всю Америку в «любимый парк семейного отдыха» «Вэлли-Ворлд». Что может пойти не так?
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