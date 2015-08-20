Страна: США, 2015

Премьера: в РФ 27.08.2015

Режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн

Актеры: Эд Хелмс, Кристина Эпплгейт, Крис Хемсворт, Лесли Манн, Чеви Чейз, Майкл Пенья, Чарли Дэй, Кэйтлин Олсон, Беверли Д'Анджело

Жанр: комедия, приключения

Продолжительноcть: 99 мин

Следуя по стопам отца и надеясь на столь необходимое укрепление своего весьма разрозненного семейства, уже повзрослевший Расти Гризволд решает удивить свою жену Дебби и двух сыновей предложением отправиться через всю Америку в «любимый парк семейного отдыха» «Вэлли-Ворлд». Что может пойти не так?