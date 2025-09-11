Июльский дождь

Страна: СССР

Премьера: 07.08.1967

Режиссер: Марлен Хуциев

Актеры: Евгения Уралова, Александр Белявский, Юрий Визбор, Зиновий Гердт, Александр Митта, Алла Покровская, Валентина Шарыкина, Евгения Козырева, Виталий Беляков, Игорь Кашинцев, Галина Дашевская, Наталья Гицерот

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 0+

Рейтинг: 7.20

История про молодых московских интеллигентов-шестидесятников, которые на пороге тридцатилетия переживают духовный кризис и переоценку ценностей.