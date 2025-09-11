Июльский дождь
Страна:
СССР
Премьера:
07.08.1967
Режиссер:
Марлен Хуциев
Актеры:
Евгения Уралова, Александр Белявский, Юрий Визбор, Зиновий Гердт, Александр Митта, Алла Покровская, Валентина Шарыкина, Евгения Козырева, Виталий Беляков, Игорь Кашинцев, Галина Дашевская, Наталья Гицерот
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
0+
Рейтинг:
7.20
История про молодых московских интеллигентов-шестидесятников, которые на пороге тридцатилетия переживают духовный кризис и переоценку ценностей.
