Гренландия: Миграция

Премьера:
29.01.2026
 
Режиссер:
Рик Роман Во
  
Актеры:
Морена Баккарин, Джерард Батлер, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Томми Эрл Дженкинс, Рейчел Эвелин, Тронд Феуса, Уилльям Абади, Алекс Ланипекун, Питер Поликарпу
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище, но разве такое осталось в этом изменившемся до неузнаваемости мире?

Сегодня
10:30
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, понедельник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:30
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Стар
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, вторник
10:30
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, среда
10:30
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Алмаз Синема
22:40
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
