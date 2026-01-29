Гренландия: Миграция

Премьера: 29.01.2026

Режиссер: Рик Роман Во

Актеры: Морена Баккарин, Джерард Батлер, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Томми Эрл Дженкинс, Рейчел Эвелин, Тронд Феуса, Уилльям Абади, Алекс Ланипекун, Питер Поликарпу

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище, но разве такое осталось в этом изменившемся до неузнаваемости мире?