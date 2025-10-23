  1. Моя Слобода
Горыныч

Горыныч

Премьера:
23.10.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Хонин
  
Актеры:
Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Быковский-Ромашов, Данила Рассомахин, Игорь Лепихин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Жизнь как в сказке — то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…

Горыныч
22 - 29 октября
Алмаз Синема
