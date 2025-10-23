Горыныч
Жизнь как в сказке — то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…
