Горничная

Премьера:
08.01.2026
 
Режиссер:
Пол Фейг
  
Актеры:
Сидни Суини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Иван Амаро Буллон, Мори Гинсберг, Аманда Джой Эриксон
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
131 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.70
 
 

Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени…

Сегодня
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:30
Люксор Тула
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Алмаз Синема
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, пятница
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, суббота
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, воскресенье
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 января, понедельник
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, вторник
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, среда
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:55
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
