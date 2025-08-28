Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Премьера:
28.08.2025
Режиссер:
Фрэнсис Лоренс
Актеры:
Декстер Сол Анселл, Роза Гоцлер, Том Блит, Рейчел Зеглер, Джош Ривера, Виола Дэвис, Питер Динклейдж, Джейсон Шварцман, Хантер Шефер, Фионнула Флэнаган, Берн Горман, Эшли Ляо, Макс Рафаэль, Зои Рене, Лилли Купер, Изобел Йеспер Джонс, Джордж Сомнер
Жанр:
Боевик, Приключение, Драматический, Фэнтези
Продолжительноcть:
157 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.70
До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута Дистрикта-12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.
Сегодня
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
8 - 10 сентября
26 мая - 13 сентября 2024
31 мая - 14 сентября 2024
11 мая - 10 сентября 2023
8 - 14 сентября
11 - 17 сентября