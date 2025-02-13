Гампи: Собачья жизнь
Премьера:
13.02.2025
Режиссер:
Ф.А.Брабек
Актеры:
Болек Поливка, Рихард Крайчо, Вица Керекеш, Ева Голубова, Штепан Козуб, Мартина Партлова, Карел Роден, Адам Шрамек, Анна Шульцова, Иван Троян
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
6+
Жизнерадостный песик Гампи вынужден оставить свой дом в поисках нового владельца. Во время своего путешествия он встречает неравнодушных людей и преодолевает множество испытаний. Когда Гампи находит свою сестру, он решает освободить ее от жестоких хозяев. Применяя свою смекалку и смелость, он разрабатывает план по ее спасению, и вместе они отправляются в новое приключение.
Сегодня
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, суббота
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, воскресенье
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, понедельник
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, вторник
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, среда
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
16 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
17 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
18 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
19 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
29 января - 16 февраля
17 февраля, понедельник 00:00
6 - 16 февраля
29 декабря - 19 февраля 2024
6 июля - 15 февраля 2024
13 - 19 февраля