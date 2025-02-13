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Гампи: Собачья жизнь

Гампи: Собачья жизнь

Премьера:
13.02.2025
 
Режиссер:
Ф.А.Брабек
  
Актеры:
Болек Поливка, Рихард Крайчо, Вица Керекеш, Ева Голубова, Штепан Козуб, Мартина Партлова, Карел Роден, Адам Шрамек, Анна Шульцова, Иван Троян
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Жизнерадостный песик Гампи вынужден оставить свой дом в поисках нового владельца. Во время своего путешествия он встречает неравнодушных людей и преодолевает множество испытаний. Когда Гампи находит свою сестру, он решает освободить ее от жестоких хозяев. Применяя свою смекалку и смелость, он разрабатывает план по ее спасению, и вместе они отправляются в новое приключение.

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