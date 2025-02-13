Гампи: Собачья жизнь

Премьера: 13.02.2025

Режиссер: Ф.А.Брабек

Актеры: Болек Поливка, Рихард Крайчо, Вица Керекеш, Ева Голубова, Штепан Козуб, Мартина Партлова, Карел Роден, Адам Шрамек, Анна Шульцова, Иван Троян

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 6+

Жизнерадостный песик Гампи вынужден оставить свой дом в поисках нового владельца. Во время своего путешествия он встречает неравнодушных людей и преодолевает множество испытаний. Когда Гампи находит свою сестру, он решает освободить ее от жестоких хозяев. Применяя свою смекалку и смелость, он разрабатывает план по ее спасению, и вместе они отправляются в новое приключение.