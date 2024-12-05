Другой мир: Год волка
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Стивен С.Миллер
Актеры:
Илфенеш Хадера, Катрина Лоу, Фрэнк Грилло, Лу Даймонд Филлипс, Дейн ДиЛьегро, Сэм Дейли, Джеймс Кайсон, Бецайда Ландин, Джеймс Майкл Каммингс, Лидия Стислингер
Жанр:
Боевик, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.
7 декабря, суббота
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Алмаз Синема
9 декабря, понедельник
|
23:45
|Алмаз Синема
10 декабря, вторник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Алмаз Синема
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:45
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
00:00
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
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