Другой мир: Год волка

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Стивен С.Миллер

Актеры: Илфенеш Хадера, Катрина Лоу, Фрэнк Грилло, Лу Даймонд Филлипс, Дейн ДиЛьегро, Сэм Дейли, Джеймс Кайсон, Бецайда Ландин, Джеймс Майкл Каммингс, Лидия Стислингер

Жанр: Боевик, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.