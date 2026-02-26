Макс вынужден провести зимние каникулы в деревне. Вместе со своим двоюродным братом Юрой он решает превратить старый УАЗ в фудтрак и заняться бизнесом по продаже драников. Но смогут ли дети справиться с трудностями взрослой жизни, противостоять скептикам и реализовать свою мечту?
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
|Люксор Тула
|
12:25
|Люксор Тула
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Люксор Тула
|
17:00
|Алмаз Синема
|
18:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Люксор Тула
|
12:25
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
17:00
|Алмаз Синема
|
18:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Люксор Тула
|
12:25
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
17:00
|Алмаз Синема
|
18:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Люксор Тула
|
12:25
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
17:00
|Алмаз Синема
|
18:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Люксор Тула
|
12:25
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
17:00
|Алмаз Синема
|
18:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Люксор Тула
|
12:25
|Люксор Тула
|
14:20
|Люксор Тула
|
17:00
|Алмаз Синема
|
18:20
|Люксор Тула
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:25
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20
|Алмаз Синема
|
17:00
|Люксор Тула
|
10:30
12:25
14:20
18:20