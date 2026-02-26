  1. Моя Слобода
Драники

Премьера:
26.02.2026
 
Режиссер:
Анна Соловьева-Карпович
  
Актеры:
Ева Смирнова, Андрей Пынзару, Ингрид Олеринская, Борис Дергачев, Валентина Мазунина, Мирон Лебедев, Кирилл Ермаков, Ирина Кобзева, Георгий Волчек
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Макс вынужден провести зимние каникулы в деревне. Вместе со своим двоюродным братом Юрой он решает превратить старый УАЗ в фудтрак и заняться бизнесом по продаже драников. Но смогут ли дети справиться с трудностями взрослой жизни, противостоять скептикам и реализовать свою мечту?

