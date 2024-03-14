  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Демоны дома Гарретов - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Демоны дома Гарретов

Демоны дома Гарретов

Премьера:
14.03.2024
 
Режиссер:
Пэрис Зарцилла
  
Актеры:
Макс Айгенман, Джейден Пейдж Боадилла, Лиэнн Бест, Дэвид Хейман, Калеб Джонстон-Миллер, Софи Моррис-Шеппард, Оливер Веллингтон, Джоди Куаресма, Себ Йейтс Кридланд, Стефани Коннелл
  
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
99 минут
  

Джой — нелегальная иммигрантка, которая берется за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь Грейс. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Но поскольку взять дочь на работу запрещено, Джой тайно приводит ее с собой в особняк. Однажды девочка выбирается из комнаты и видит нечто ужасающее. Теперь Джой и Грейс столкнутся лицом к лицу с демонами дома Гарретов.

0
Касса
В Арктику
28 февраля - 15 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 13 марта 2023
Алмаз Синема
Алые паруса
7 - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сила добра
18 октября - 16 марта 2023
Майский
Великолепная пятерка
28 декабря - 15 марта 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 января - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.