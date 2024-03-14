Демоны дома Гарретов
Премьера:
14.03.2024
Режиссер:
Пэрис Зарцилла
Актеры:
Макс Айгенман, Джейден Пейдж Боадилла, Лиэнн Бест, Дэвид Хейман, Калеб Джонстон-Миллер, Софи Моррис-Шеппард, Оливер Веллингтон, Джоди Куаресма, Себ Йейтс Кридланд, Стефани Коннелл
Жанр:
Детективы, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
99 минут
Джой — нелегальная иммигрантка, которая берется за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь Грейс. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Но поскольку взять дочь на работу запрещено, Джой тайно приводит ее с собой в особняк. Однажды девочка выбирается из комнаты и видит нечто ужасающее. Теперь Джой и Грейс столкнутся лицом к лицу с демонами дома Гарретов.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
28 февраля - 15 марта
11 мая - 13 марта 2023
7 - 13 марта
18 октября - 16 марта 2023
28 декабря - 15 марта 2023
18 января - 13 марта