Демоны дома Гарретов

Премьера: 14.03.2024

Режиссер: Пэрис Зарцилла

Актеры: Макс Айгенман, Джейден Пейдж Боадилла, Лиэнн Бест, Дэвид Хейман, Калеб Джонстон-Миллер, Софи Моррис-Шеппард, Оливер Веллингтон, Джоди Куаресма, Себ Йейтс Кридланд, Стефани Коннелл

Жанр: Детективы, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 99 минут

Джой — нелегальная иммигрантка, которая берется за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь Грейс. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Но поскольку взять дочь на работу запрещено, Джой тайно приводит ее с собой в особняк. Однажды девочка выбирается из комнаты и видит нечто ужасающее. Теперь Джой и Грейс столкнутся лицом к лицу с демонами дома Гарретов.