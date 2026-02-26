Человек, который смеется

Премьера: 26.02.2026

Режиссер: Владимир Котт

Актеры: Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович, Антон Ескин, Андрей Цыганов, Дмитрий Горевой

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 16+

Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. Но как продолжать играть сурового киллера, если постоянно смеешься? И как общаться с людьми, особенно с тревожным Сергеем, которые воспринимают твой смех, как издевательство…