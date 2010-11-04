Брестская крепость
Страна:
Россия, Белоруссия
Премьера:
04.11.2010
Режиссер:
Александр Котт
Актеры:
Александр Коршунов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Анна Цуканова-Котт, Евгений Цыганов, Алексей Копашов, Юрий Анпилогов, Кирилл Болтаев, Мадлен Джабраилова, Максим Костромыкин, Анатолий Кот, Илья Мозговой, Елена Дубровская
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
14+
Рейтинг:
7.20
2010 г.в. Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.
Сегодня
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
10 - 16 апреля
16 марта - 16 апреля
27 февраля - 17 апреля
2 - 17 апреля
16 января - 16 апреля
10 - 17 апреля