Брестская крепость

Страна: Россия, Белоруссия

Премьера: 04.11.2010

Режиссер: Александр Котт

Актеры: Александр Коршунов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Анна Цуканова-Котт, Евгений Цыганов, Алексей Копашов, Юрий Анпилогов, Кирилл Болтаев, Мадлен Джабраилова, Максим Костромыкин, Анатолий Кот, Илья Мозговой, Елена Дубровская

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 14+

Рейтинг: 7.20

2010 г.в. Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.