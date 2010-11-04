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Брестская крепость

Брестская крепость

Страна:
Россия, Белоруссия
 
Премьера:
04.11.2010
 
Режиссер:
Александр Котт
  
Актеры:
Александр Коршунов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Анна Цуканова-Котт, Евгений Цыганов, Алексей Копашов, Юрий Анпилогов, Кирилл Болтаев, Мадлен Джабраилова, Максим Костромыкин, Анатолий Кот, Илья Мозговой, Елена Дубровская
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
14+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

2010 г.в. Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

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