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Бременские музыканты

Бременские музыканты

Премьера:
01.01.2024
 
Режиссер:
Алексей Нужный
  
Актеры:
Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Оксана Суркова, Павел Стонт
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
115 минут
  

Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

Сегодня
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Алмаз Синема
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:40
Люксор Тула
14:30
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Алмаз Синема
16:10
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Стар
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:20
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:00
Кинотеатр 3D (Венев)
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Синема Стар
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Алмаз Синема
20:30
Иллизиум (Новомосковск)
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:10
Люксор Тула
21:50
Иллизиум (Новомосковск)
22:20
Люксор Тула
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Люксор Тула
Завтра
09:00
Алмаз Синема
10:00
Иллизиум (Новомосковск)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:15
Алмаз Синема
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Люксор Тула
13:10
Алмаз Синема
13:30
Алмаз Синема
13:40
Люксор Тула
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
14:30
Синема Стар
14:50
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:45
Алмаз Синема
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Стар
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
18:00
Кинотеатр 3D (Венев)
18:00
Алмаз Синема
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:40
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:10
Люксор Тула
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Люксор Тула
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 января, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Иллизиум (Новомосковск)
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:15
Алмаз Синема
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Люксор Тула
13:30
Алмаз Синема
13:40
Люксор Тула
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
14:30
Люксор Тула
14:50
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:45
Алмаз Синема
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Стар
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Люксор Тула
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
18:00
Кинотеатр 3D (Венев)
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:40
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Стар
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:15
Алмаз Синема
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Люксор Тула
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Люксор Тула
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января, четверг
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:40
Люксор Тула
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
15:10
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
17:40
Люксор Тула
17:50
Синема Стар
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:40
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:10
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, пятница
09:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:40
Люксор Тула
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:10
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
17:40
Люксор Тула
17:50
Синема Стар
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:40
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
21:10
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Люксор Тула
6 января, суббота
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:40
Люксор Тула
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:10
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
17:40
Люксор Тула
17:50
Синема Стар
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:40
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
20:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:10
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Люксор Тула
7 января, воскресенье
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Синема Стар
12:40
Люксор Тула
13:40
Люксор Тула
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:10
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
17:40
Люксор Тула
17:50
Синема Стар
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:40
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
21:10
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Люксор Тула
8 января, понедельник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Люксор Тула
11:35
Кинотеатр (Суворов)
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:40
Люксор Тула
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:10
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
17:40
Люксор Тула
17:50
Синема Стар
18:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:10
Кинотеатр (Суворов)
18:40
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Люксор Тула
21:10
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Люксор Тула
9 января, вторник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр (Суворов)
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 января, среда
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35
Кинотеатр (Суворов)
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Кинотеатр (Суворов)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 января, пятница
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Елки-10
2 декабря - 4 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Одна дома
7 декабря - 4 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Реинкарнация. Картины с того света
26 декабря - 5 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 10 января 2023
Кинотеатр 3D (Венев)
Каменщик
4 - 8 января
Люксор Тула
Манюня: Новогодние приключения
9 декабря - 8 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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