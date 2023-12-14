Бременские музыканты
Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?
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10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:35
|Кинотеатр (Суворов)
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14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:10
|Кинотеатр (Суворов)
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19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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09:30
19:00
|Люксор Тула
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10:10
11:10
12:40
13:40
14:20
15:10
16:10
17:40
18:40
20:10
21:10
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
16:05
19:50
21:40
|Синема Стар
|
12:40
15:15
17:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:15
20:35
|Люксор Тула
|
10:10
11:10
12:40
13:40
14:20
15:10
16:10
17:40
18:40
20:10
21:10
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
16:05
19:50
21:40
|Синема Стар
|
12:40
15:15
17:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
19:00
|Люксор Тула
|
10:10
11:10
12:40
13:40
14:20
15:10
16:10
17:40
18:40
20:10
21:10
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
16:05
19:50
21:40
|Синема Стар
|
12:40
15:15
17:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
18:00
|Люксор Тула
|
10:10
11:10
12:40
13:40
14:20
15:10
16:10
17:40
18:40
20:10
21:10
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
16:05
19:50
21:40
|Синема Стар
|
12:40
15:15
17:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
16:05
19:50
21:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:35
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
16:05
19:50
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45