Белл-Лейк. Озеро демонов
Премьера:
12.12.2024
Режиссер:
Колтон Трэн
Актеры:
Рэнди Кутюр, Кэтлин Кенни, Рид Миллер, Майк Мэннинг, Кэти Маркс, Бонни Ааронс, Чез Боно, Капри-Антуан Вайанкур, Дэниел Дасент, Алексис Б.Сантьяго, Кали Марш
Жанр:
Боевик, Ужасы
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Группа студентов приезжает в кемпинг «Белл-Лейк», чтобы снять документалку на основе местной легенды о таинственном Хэнке — убийце с топором, который приходит за своей жертвой после того, как она позвонит в колокол. Решив проверить легенду, ребята звонят в колокол — и, естественно, появляется Хэнк со своим топором. Но Хэнк охотится вовсе не на беззащитных студентов, а преследует то, что охотится на них.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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