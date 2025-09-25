Август
Премьера:
25.09.2025
Режиссер:
Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Актеры:
Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Петр Логачев, Роман Васильев, Валентина Стойилкович, Вера Шпак
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный, Триллер
Возрастные ограничения:
16+
Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
