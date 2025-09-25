  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Август - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Август

Август

Премьера:
25.09.2025
 
Режиссер:
Никита Высоцкий, Илья Лебедев
  
Актеры:
Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Петр Логачев, Роман Васильев, Валентина Стойилкович, Вера Шпак
  
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный, Триллер
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.

Сегодня
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, четверг
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, пятница
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, суббота
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 сентября, воскресенье
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 сентября, понедельник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, вторник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, среда
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
12:20
Синема Стар
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Стар
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Стар
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Август
20 сентября - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 27 сентября 2024
Майский
Те еще каникулы, или Отпуск на все сто
18 мая - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал. Поместье ужаса
8 - 24 сентября
Люксор Тула
Объектив
19 августа - 21 сентября 2023
Люксор Тула
Дракула
11 - 24 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.