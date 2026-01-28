  1. Моя Слобода
Астрал. Амулет зла

Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Крис Бродбент, Энцо Тедески
  
Актеры:
Кайла Дей, Люк Форд, Том Джексон, Барбара Бингем, Брук Блертон, Аарон Педерсен, Гуяла Бейлс, Урсула Йович, Николас Хоуп, Леони Уайман, Сафира Моран
  
Жанр:
Ужасы
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберет и ее душу.

Касса
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 21 февраля 2024
Майский
Горничная
7 января - 18 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Красавица
18 - 22 февраля
Алмаз Синема
Здесь был Юра
4 - 18 февраля
Люксор Тула
Сокровища гномов
1 мая - 21 февраля 2025
Майский
Левша
22 января - 18 февраля
Люксор Тула

