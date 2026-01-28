Астрал. Амулет зла

Премьера: 19.02.2026

Режиссер: Крис Бродбент, Энцо Тедески

Актеры: Кайла Дей, Люк Форд, Том Джексон, Барбара Бингем, Брук Блертон, Аарон Педерсен, Гуяла Бейлс, Урсула Йович, Николас Хоуп, Леони Уайман, Сафира Моран

Жанр: Ужасы

Возрастные ограничения: 18+

Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберет и ее душу.