Амадей
Страна:
США
Премьера:
12.12.2024
Режиссер:
Милош Форман
Актеры:
Ф.Мюррей Абрахам, Том Халс, Элизабет Берридж, Саймон Каллоу, Рой Дотрис, Кристина Эберсол, Джеффри Джонс, Кенни Бейкер, Родерик Кук, Питер ДиДжезу, Чарлз Кей, Лизабет Бартлетт, Барбара Брайн, Мартин Кавина, Милан Демьяненко
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
153 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
8.00
1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает, что божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был отпущен какому-то непристойному, проказливому шуту. Ослепленный завистью, он замышляет во что бы то ни стало уничтожить Моцарта...
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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