Премьера: 18.09.2025

Режиссер: Тимо Вуоренсола

Актеры: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К.Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов

Жанр: Боевик, Фантастика

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 12+

После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.