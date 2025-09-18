Альтер
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Тимо Вуоренсола
Актеры:
Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К.Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов
Жанр:
Боевик, Фантастика
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
12+
После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.
Сегодня
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
Завтра
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
20 сентября, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
21 сентября, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
22 сентября, понедельник
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, вторник
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, среда
|
11:50
|Алмаз Синема
|
19:15
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, среда
|
10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
20 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
11:50
19:15
|Люксор Тула
|
10:20
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
21 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:50
19:15
|Люксор Тула
|
10:20
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
22 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:50
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
23 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
11:50
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
24 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
11:50
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
1 октября, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
11 - 24 сентября
17 августа - 24 сентября 2023
19 августа - 21 сентября 2023
8 - 21 сентября
18 мая - 24 сентября
20 сентября - 1 октября