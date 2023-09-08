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Закрытие фестиваля «Оживший город»

Закрытие фестиваля «Оживший город»

10 сентября состоится закрытие десятидневневного мультижанрового фестиваля «Оживший город».
 
8 сентября, Тульский Кремль
Концерт с участием коллективов – Dezery, Terra и Simple Music Ensemble  
 
Концертную программу фестиваля «Оживший город» 8 сентября на сцене Тульского Кремля закроют выступления групп Dezery и Terra, а в 21.00 на сцену выйдет оркестр Simple Music Ensemble, который представит программу «Simple Rock» - для гостей прозвучат главные хиты культовых рок-групп от Muse, System of a Down и Bon Jovi до Rammstein, Queen и Nirvana.

Начало концерта – 19.00.  
 
На закрытие фестиваля 10 сентября подготовлена большая театральная и литературная программа.  В 14.00 от памятника городовому начнется театральное шествие, которое затем продолжится серией спектаклей на Казанской набережной (ГИМ) и Крестовоздвиженской площади. Также на Крестовоздвиженской площади пройдет масштабная ярмарка и развлекательная программа от проекта «Сделано в Тульской области» с представленными на ней товарами от локальных производителей. Поклонников науки в индустриальном творческом кластере «Октава» ждет лекция Евгения Киктенко о квантовой физике и ее влиянии на жизнь. Завершится же вечер в Тульском кремле спектаклем театра Vokrug «Большой бездомный Бог».
 
10 сентября, Тульский Кремль
20.30 – Спектакль «Большой Бездомный Бог». Театр Vokrug.
 
Спектакль-метафора в одном действии. Эта история о свете, что живет в каждом из нас. О том, как мы делимся им друг с другом – будь ты мотылек, летящий к лампочке, или рыба, проглотившая мотылька. Или бездомный Бог, выловивший и съевший рыбу, отчего света в тебе становится столько, что пора зажигать огнями ночной город. Сон или явь, притча или правда.
Премьера спектакля состоялась 9 июня 2018 года.
Продолжительность – 1 час.
Рекомендуемый возраст – от 12 лет.
Режиссер – Лейсан Назмутдинова.
Художник-постановщик – Ольга Петровская.
Художник по свету – Стас Свистунович.
Хореограф – Лиза Тарабанова.
Композитор – Тим Бушуев.
Действующие лица:
Мотылек – Ксения Назарова, Тимофей Бушуев.
Рыба – Александра Байраковская.
Серж – Максим Смирнов, Тимофей Бушуев, Александра Байраковская.
 
Поклонников литературы ждет большая книжная программа в Центре Семейной Истории с участием издательств «Альпина Паблишер», «Аст», «Крылья», «Комикс Паблишер». Так здесь пройдет паблик-ток с Ольгой Лишиной по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», а основатель первой русской чайной Андрей Колбасинов презентует книгу «Русская чайная традиция». А издательство «Крылья» подготовили мультимедийную презентацию книги «Свет севера» автора и иллюстратора Светланы Сивириной. От издательства «Комикс Паблишер» пройдет презентацию серии комиксов Павла Шикина «Дух Тайги», на которой Павел расскажет, как родилась идея и почему комикс нарисован в стиле манги.  А еще здесь на протяжении дня будет работать книжная ярмарка, поэтому каждый желающий сможет уйти с последними литературными новинками.
Вход на все мероприятия свободный.
 
10 дней увлекательных открытий, запоминающихся встреч, любимой музыки и незабываемых эмоций – программа фестиваля на сайте.
 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
8 сентября 2023, пятница
19:00
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9 сентября 2023, суббота
19:00
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10 сентября 2023, воскресенье
19:00
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