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Рок в защиту животных в М2

Рок в защиту животных в М2

24 декабря в тульском рок-клубе М2 будет проходить международный фестиваль «Рок в защиту животных».

В нем примут участие музыканты из Тулы и других городов. 
 
Легендарный Михаил Башаков (Санкт Петербург) , непревзойденная Умка (Аня Герасимова), музыкант - виртуоз, призёр международных конкурсов Борис Плотников (губные гармоники), глубочайший лирик Юрий Чиковани (Санкт Петербург), уникальная рок группа из Москвы AEROJACK. 
 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
24 декабря 2021, пятница
21:00
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Касса
[AMATORY] 20 ALL STARS
Купить билет
4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
22 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Щелкунчик и кошки
Купить билет
29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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