Рок в защиту животных в М2
24 декабря в тульском рок-клубе М2 будет проходить международный фестиваль «Рок в защиту животных».
В нем примут участие музыканты из Тулы и других городов.
Легендарный Михаил Башаков (Санкт Петербург) , непревзойденная Умка (Аня Герасимова), музыкант - виртуоз, призёр международных конкурсов Борис Плотников (губные гармоники), глубочайший лирик Юрий Чиковани (Санкт Петербург), уникальная рок группа из Москвы AEROJACK.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
24 декабря 2021, пятница
21:00
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽