Рок в защиту животных в М2

24 декабря в тульском рок-клубе М2 будет проходить международный фестиваль «Рок в защиту животных».

В нем примут участие музыканты из Тулы и других городов.

Легендарный Михаил Башаков (Санкт Петербург) , непревзойденная Умка (Аня Герасимова), музыкант - виртуоз, призёр международных конкурсов Борис Плотников (губные гармоники), глубочайший лирик Юрий Чиковани (Санкт Петербург), уникальная рок группа из Москвы AEROJACK.