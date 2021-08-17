Фестиваль «Тульские крылья»
22 августа туляков приглашают на аэродром Клоково поучаствовать и посетить ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья – 2021».
В этом году фестиваль посвящен двум круглым датам – 90-летию создания военно-транспортной авиации ВКС России и 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».
Подробная программа и регистрация участников по ссылке.
Где и когда?
Тула, аэропорт Клоково
22 августа 2021, воскресенье
11:00
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽