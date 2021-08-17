Фестиваль «Тульские крылья»

22 августа туляков приглашают на аэродром Клоково поучаствовать и посетить ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья – 2021».



В этом году фестиваль посвящен двум круглым датам – 90-летию создания военно-транспортной авиации ВКС России и 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».



Подробная программа и регистрация участников по ссылке.