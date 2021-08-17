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Фестиваль «Тульские крылья»

Фестиваль «Тульские крылья»

22 августа туляков приглашают на аэродром Клоково поучаствовать и посетить ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья – 2021». 

В этом году фестиваль посвящен двум круглым датам – 90-летию создания военно-транспортной авиации ВКС России и 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

Подробная программа и регистрация участников по ссылке

Где и когда?
Клоково, аэропорт
Тула, аэропорт Клоково
22 августа 2021, воскресенье
11:00
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Касса
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Тараканы!
Купить билет
4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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