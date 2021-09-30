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Фестиваль «Национальный квартал»

Фестиваль «Национальный квартал»

3 октября откроет свои двери самый масштабный и красивый фестиваль этой осени «Национальный квартал». 

В этот день жители Тульской области смогут познакомиться с культурой диаспор Тульской области, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.
 
Участниками фестиваля станут общественные организации и национальные диаспоры. А еще участником можешь стать и ты! 
 
Просто приходи 3 октября в Новое городское пространство «ИСКРА» и на целый день забудь про все свои заботы. Это будет ярко, интересно и очень зажигательно.
Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
3 октября 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Хабиб и Ваня Дмитриенко
Купить билет
4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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