Фестиваль «Национальный квартал»
3 октября откроет свои двери самый масштабный и красивый фестиваль этой осени «Национальный квартал».
В этот день жители Тульской области смогут познакомиться с культурой диаспор Тульской области, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.
Участниками фестиваля станут общественные организации и национальные диаспоры. А еще участником можешь стать и ты!
Просто приходи 3 октября в Новое городское пространство «ИСКРА» и на целый день забудь про все свои заботы. Это будет ярко, интересно и очень зажигательно.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
3 октября 2021, воскресенье
12:00
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽