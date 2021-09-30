Фестиваль «Национальный квартал»

3 октября откроет свои двери самый масштабный и красивый фестиваль этой осени «Национальный квартал».

В этот день жители Тульской области смогут познакомиться с культурой диаспор Тульской области, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.

Участниками фестиваля станут общественные организации и национальные диаспоры. А еще участником можешь стать и ты!

Просто приходи 3 октября в Новое городское пространство «ИСКРА» и на целый день забудь про все свои заботы. Это будет ярко, интересно и очень зажигательно.