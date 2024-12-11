Фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает»
12 и 13 декабря в Туле состоится IV ежегодный фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает».
В этом году фестиваль будет посвящен библиотекам в медиапространстве. Его цель — способствовать более тесному взаимодействию библиотек с аудиторией в цифровом пространстве.
Что будем обсуждать:
- Новые методы продвижения библиотек в диджитал-среде;
- Контент, который может привлечь внимание пользователей;
- Современные инструменты работы в социальных сетях.
Первый день фестиваля, 12 декабря, пройдет у нас в кластере «Октава», а второй, 13 декабря, — в Тульской областной научной библиотеке.
Организаторы фестиваля — Творческий индустриальный кластер «Октава» и Региональный библиотечно-информационный комплекс Тульской области.
Где и когда?
Тула , Тула
12 декабря 2024, четверг
12:00
13 декабря 2024, пятница
12:00
5 - 13 декабря
31 мая - 14 декабря
5 - 18 декабря
11 - 25 декабря
5 - 18 декабря
1 июня - 15 декабря