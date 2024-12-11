12 и 13 декабря в Туле состоится IV ежегодный фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает».

В этом году фестиваль будет посвящен библиотекам в медиапространстве. Его цель — способствовать более тесному взаимодействию библиотек с аудиторией в цифровом пространстве.

Что будем обсуждать:

Новые методы продвижения библиотек в диджитал-среде;

Контент, который может привлечь внимание пользователей;

Современные инструменты работы в социальных сетях.

Первый день фестиваля, 12 декабря, пройдет у нас в кластере «Октава», а второй, 13 декабря, — в Тульской областной научной библиотеке.

Организаторы фестиваля — Творческий индустриальный кластер «Октава» и Региональный библиотечно-информационный комплекс Тульской области.

