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Фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает»

Фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает»

12 и 13 декабря в Туле состоится IV ежегодный фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает».

В этом году фестиваль будет посвящен библиотекам в медиапространстве. Его цель — способствовать более тесному взаимодействию библиотек с аудиторией в цифровом пространстве.

Что будем обсуждать:

  • Новые методы продвижения библиотек в диджитал-среде;
  • Контент, который может привлечь внимание пользователей;
  • Современные инструменты работы в социальных сетях.

Первый день фестиваля, 12 декабря, пройдет у нас в кластере «Октава», а второй, 13 декабря, — в Тульской областной научной библиотеке.

Организаторы фестиваля — Творческий индустриальный кластер «Октава» и Региональный библиотечно-информационный комплекс Тульской области.
 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
12 декабря 2024, четверг
12:00
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