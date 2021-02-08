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Сокровища пиратов

Сокровища пиратов

27 февраля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает зрителей на премьеру вестерн-комикса для детей «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева). Кто из нас хоть однажды не мечтал найти клад? Вот и разбойники Билли и Джонни мечтают о сокровищах, которые когда-то в пещере на берегу моря зарыли пираты. Только вот у них лишь половина карты, на которой обозначен тайник с сокровищами. А вторая половина неожиданно обнаруживается… в бродячем цирке.

И братство цирковых артистов даёт разбойникам отпор! Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.
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Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Громыка
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6 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
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