27 февраля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает зрителей на премьеру вестерн-комикса для детей «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева). Кто из нас хоть однажды не мечтал найти клад? Вот и разбойники Билли и Джонни мечтают о сокровищах, которые когда-то в пещере на берегу моря зарыли пираты. Только вот у них лишь половина карты, на которой обозначен тайник с сокровищами. А вторая половина неожиданно обнаруживается… в бродячем цирке.

И братство цирковых артистов даёт разбойникам отпор! Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.