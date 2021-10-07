16 октября в тульском театре «Эрмитаж» «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Необычное прочтение, современное музыкальное оформление и при этом всём сохранение всего авторского текста классической сказки – спектакль изобилует современными бит-бокс ритмами, речитативом в стиле рэп, наличием современных гаджетов у дополнительных героев – помощников-сказочников.



Однако тем самым актерам «Эрмитажа» удалось попасть на «одну волну» с современным поколением младших школьников - ребята активно участвуют в интерактивных моментах постановки.

Стоимость: от 150 руб.