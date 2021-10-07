Сказка о рыбаке и рыбке
16 октября в тульском театре «Эрмитаж» «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Необычное прочтение, современное музыкальное оформление и при этом всём сохранение всего авторского текста классической сказки – спектакль изобилует современными бит-бокс ритмами, речитативом в стиле рэп, наличием современных гаджетов у дополнительных героев – помощников-сказочников.
Однако тем самым актерам «Эрмитажа» удалось попасть на «одну волну» с современным поколением младших школьников - ребята активно участвуют в интерактивных моментах постановки.
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
16 октября 2021, суббота
11:00
20 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽