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Щелкунчик

Щелкунчик

12 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Щелкунчик». Сказка о доброй девочке Мари, храбром Щелкунчике, коварной Мышиной королеве и ее сыне Мышульце оживает на сцене театра, превращаясь в реальную историю, страшную и опасную, увлекательную и интересную, трагическую, но вместе с тем, романтическую.

Перед зрителями словно откроется старинная музыкальная шкатулка, полная чудес, приключений и фантазий, становящихся реальностью.
 
Стоимость: от 200 рублей. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
12 марта 2022, суббота
11:00
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Касса
Сказки Чёрного Города
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10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
7000$
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15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Moscow Rock Revival
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14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
N.Tesla
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30 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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