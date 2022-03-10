Щелкунчик
12 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Щелкунчик». Сказка о доброй девочке Мари, храбром Щелкунчике, коварной Мышиной королеве и ее сыне Мышульце оживает на сцене театра, превращаясь в реальную историю, страшную и опасную, увлекательную и интересную, трагическую, но вместе с тем, романтическую.
Перед зрителями словно откроется старинная музыкальная шкатулка, полная чудес, приключений и фантазий, становящихся реальностью.
Стоимость: от 200 рублей.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
12 марта 2022, суббота
11:00
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
30 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽