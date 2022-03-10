12 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Щелкунчик». Сказка о доброй девочке Мари, храбром Щелкунчике, коварной Мышиной королеве и ее сыне Мышульце оживает на сцене театра, превращаясь в реальную историю, страшную и опасную, увлекательную и интересную, трагическую, но вместе с тем, романтическую.

Перед зрителями словно откроется старинная музыкальная шкатулка, полная чудес, приключений и фантазий, становящихся реальностью.

Стоимость: от 200 рублей.