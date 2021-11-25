29 декабря в Городском концертном зале покажут сказку «Щелкунчик и кошки» под музыку П. И. Чайковского, созданную немецким писателем Э. Т. Гофманом.

Действие развертывается в новогодние дни, когда детям, обычно дарят самые разные подарки. Вот такие прекрасные подарки получит и главная героиня сказки, Маша. Однако, среди самых красивых кошек и других игрушек милее всех Маше-Щелкунчик, смешной человечек, чтобы разгрызать орехи. Нет, он совсем не красивый, но Маше он так дорог...





Она так полюбила его...Что когда пришла беда, и на Щелкунчика напали крысы, Маша зовет всех кошек Дроссельмейера и спасает его. И тут происходит чудо, злые силы побеждены, а Щелкунчик превращается в прекрасного принца, и они вместе с Дроссельмейером отправляются в удивительное путешествие, и возникнут перед ними , все новые и новые прекрасные танцы с кошками.

В сказке Вас будут ждать 50 кошек В. Куклачёва, которые исполнят главные роли в истории «Щелкунчик и Кошки».

Спектакль начинает фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать Вас в этом необыкновенном путешествии. Жители этого сказочного спектакля, под музыку Великого композитора П.И. Чайковского, подарят нам лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.

В спектакле всех нас ждет рождественский праздник в богатом доме, где Дроссельмейер не оставит Машу и Щелкунчика одних. Он подарит им и Вам волшебное путешествие в сказку и мир кошек...

Также, впервые вы увидите трюки, которые в мире раньше никто не исполнял! Над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков Экк, Олеся Экк.

Спектакль состоит из двух актов, продолжительность: 1 час 25 минут. Режиссер: Валерий Меркулов.



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