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Щелкунчик и кошки

Щелкунчик и кошки

29 декабря в Городском концертном зале покажут сказку «Щелкунчик и кошки» под музыку П. И. Чайковского, созданную немецким писателем Э. Т.  Гофманом.

Действие развертывается в новогодние дни, когда детям, обычно дарят самые разные подарки. Вот такие прекрасные подарки получит и главная героиня сказки, Маша. Однако, среди самых красивых кошек и других игрушек милее всех Маше-Щелкунчик, смешной человечек, чтобы разгрызать орехи. Нет, он совсем не красивый, но Маше он так дорог...
 


Она так полюбила его...Что когда пришла беда, и на Щелкунчика напали крысы, Маша зовет всех кошек Дроссельмейера и спасает его. И тут происходит чудо, злые силы побеждены, а Щелкунчик превращается в прекрасного принца, и они вместе с Дроссельмейером отправляются в удивительное путешествие, и возникнут перед ними , все новые и новые прекрасные танцы с кошками.  
 
В сказке  Вас будут ждать 50 кошек В. Куклачёва, которые исполнят главные роли в истории «Щелкунчик и Кошки».
 

Спектакль начинает фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать Вас в этом необыкновенном путешествии. Жители этого сказочного спектакля, под музыку Великого композитора П.И. Чайковского, подарят нам лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.
 
В спектакле всех нас ждет рождественский праздник в богатом доме, где Дроссельмейер не оставит Машу и Щелкунчика одних. Он подарит им и Вам волшебное путешествие в сказку и мир кошек...
 
Также, впервые вы увидите трюки, которые в мире раньше никто не исполнял! Над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков Экк, Олеся Экк.
 
Спектакль состоит из двух актов, продолжительность: 1 час 25 минут. Режиссер: Валерий Меркулов.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 декабря 2021, среда
18:00
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