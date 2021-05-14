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Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми

Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми

На сцене ДК Туламашзавод московсковский театр «Перчатка» представит детский музыкальный спектакль «Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми».
 
Спектакль перенесен на неопределенное время.
 
В доме у одной тетушки появился мышонок, которого она очень боится. Чтобы избавится от мышонка она приносит в дом котенка. Но неожиданно, после всяких смешных приключений, котенок и мышонок подружились. И эта дружба меняет представление тетушки об окружающем мире. Она
начинает понимать: как хорошо, что рядом есть близкое существо и неважно, как оно выглядит!
 
Спектакль учит детей крепко дружить, сопереживать, помогать друг другу, фантазировать и мечтать о прекрасном!
 
 
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
1 сентября 2021, среда
13:00
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АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
«Тулица» - «Жетысу»
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3 сентября, пятница 17:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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