Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми
На сцене ДК Туламашзавод московсковский театр «Перчатка» представит детский музыкальный спектакль «Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми».
Спектакль перенесен на неопределенное время.
В доме у одной тетушки появился мышонок, которого она очень боится. Чтобы избавится от мышонка она приносит в дом котенка. Но неожиданно, после всяких смешных приключений, котенок и мышонок подружились. И эта дружба меняет представление тетушки об окружающем мире. Она
начинает понимать: как хорошо, что рядом есть близкое существо и неважно, как оно выглядит!
Спектакль учит детей крепко дружить, сопереживать, помогать друг другу, фантазировать и мечтать о прекрасном!
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
1 сентября 2021, среда
13:00
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
3 сентября, пятница 17:00
₽ Билеты: 100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽