На сцене ДК Туламашзавод московсковский театр «Перчатка» представит детский музыкальный спектакль «Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми».

Спектакль перенесен на неопределенное время.

В доме у одной тетушки появился мышонок, которого она очень боится. Чтобы избавится от мышонка она приносит в дом котенка. Но неожиданно, после всяких смешных приключений, котенок и мышонок подружились. И эта дружба меняет представление тетушки об окружающем мире. Она

начинает понимать: как хорошо, что рядом есть близкое существо и неважно, как оно выглядит!

Спектакль учит детей крепко дружить, сопереживать, помогать друг другу, фантазировать и мечтать о прекрасном!