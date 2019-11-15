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Кто похитил Новый год?

Кто похитил Новый год?

В Тульском областном центре молодежи пройдет детский интерактивный спектакль с ростовыми куклами лесных зверушек. Спектакль представит московский театр «Сказ».

Итак, загадочная история произошла в сказочном лесу накануне празднования Нового года. Вдруг выяснилось, что Нового года НЕ БУДЕТ!
Что же случилось? Куда пропал Дедушка Мороз? Кто в этом замешан? И при чем тут новогодний указ, изданный дедом Морозом?
Обо всем по порядку!

Дед Мороз получает от ребят письма и готовит подарки в своём сказочном тереме. А где-то в лесной чаще голодный Волк и хитрая Лиса придумывают коварный план, в результате которого Новый год никогда не придет в сказочный лес. Веселые Зайчата, подружки-снежинки и могучий Медведь- все они помогают спасти новогоднее чудо и, конечно же, с помощью активных ребят-зрителей — в конце все будет хорошо и очень весело!

После спектакля гостей ждет розыгрыш подарков (телефоны, планшеты, игрушки, сладости) и интермедия вокруг елки в фойе 15−20 минут.

  • количество актеров — 5 человек
  • количество героев- 9 персонажей.

В спектакле использована оригинальная авторская музыка и тексты песен.

 

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
8 января 2020, среда
12:00
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Касса
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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