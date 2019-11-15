Кто похитил Новый год?

В Тульском областном центре молодежи пройдет детский интерактивный спектакль с ростовыми куклами лесных зверушек. Спектакль представит московский театр «Сказ».

Итак, загадочная история произошла в сказочном лесу накануне празднования Нового года. Вдруг выяснилось, что Нового года НЕ БУДЕТ!

Что же случилось? Куда пропал Дедушка Мороз? Кто в этом замешан? И при чем тут новогодний указ, изданный дедом Морозом?

Обо всем по порядку!

Дед Мороз получает от ребят письма и готовит подарки в своём сказочном тереме. А где-то в лесной чаще голодный Волк и хитрая Лиса придумывают коварный план, в результате которого Новый год никогда не придет в сказочный лес. Веселые Зайчата, подружки-снежинки и могучий Медведь- все они помогают спасти новогоднее чудо и, конечно же, с помощью активных ребят-зрителей — в конце все будет хорошо и очень весело!

После спектакля гостей ждет розыгрыш подарков (телефоны, планшеты, игрушки, сладости) и интермедия вокруг елки в фойе 15−20 минут.

количество актеров — 5 человек

количество героев- 9 персонажей.

В спектакле использована оригинальная авторская музыка и тексты песен.