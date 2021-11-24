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Чудесное занятие

Чудесное занятие

18 декабря в Городском концертном зале детский музыкальный театр «Канарейкин дом» и образцовая вокально-хоровая студия «Звонкие капельки» сыграют для больших и маленьких зрителей мюзикл «Чудесное занятие».

В сказочную музыкальную школу объявлен набор учеников – только послушных, вежливых, трудолюбивых, культурных. Кроме того, чтобы попасть туда, нужно спеть, станцевать или сыграть на музыкальном инструменте. Эти правила придумал директор Скрипичный ключ и его помощники Диез и Бемоль.
 
В самый разгар экзаменов началась неразбериха… Кто этому виной? И что случилось дальше? Об этом можно узнать на спектакле! 
 
Мюзикл станет новогодним подарком тулякам. Перед началом в фойе Городского концертного зала состоится интермедия у новогодней ёлки с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Ждём вас!

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 декабря 2021, суббота
12:30
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Касса
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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