2-3 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» покажут музыкальную сказку «Буратино». Новый год!

По независящим от Myslo-кассы причинам мероприятие отменено.

Атмосфера сказки и чудес, неожиданные открытия и приятные подарки, волшебство и незабываемое впечатление ждет самых маленьких на Новогодней Елке.

Московские артисты приедут с музыкальной сказкой «Буратино».

Вас ждет незабываемые сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, Буратино, Мальвина, Папа Карло, черепаха Тортилла и другие персонажи сказки. Море света, большая сцена, экраны, фотозона, подарки.