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Буратино

Буратино

2-3 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» покажут музыкальную сказку «Буратино». Новый год!

 

По независящим от Myslo-кассы причинам мероприятие отменено.

 

Атмосфера сказки и чудес, неожиданные открытия и приятные подарки, волшебство и незабываемое впечатление ждет самых маленьких на Новогодней Елке.

Московские артисты приедут с музыкальной сказкой «Буратино».
Вас ждет незабываемые сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, Буратино, Мальвина, Папа Карло, черепаха Тортилла и другие персонажи сказки. Море света, большая сцена, экраны, фотозона, подарки.
Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
2 января 2022, воскресенье
10:00
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2 января 2022, воскресенье
13:00
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3 января 2022, понедельник
10:00
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Касса
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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