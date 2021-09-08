Буратино
2-3 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» покажут музыкальную сказку «Буратино». Новый год!
По независящим от Myslo-кассы причинам мероприятие отменено.
Атмосфера сказки и чудес, неожиданные открытия и приятные подарки, волшебство и незабываемое впечатление ждет самых маленьких на Новогодней Елке.
Московские артисты приедут с музыкальной сказкой «Буратино».
Вас ждет незабываемые сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, Буратино, Мальвина, Папа Карло, черепаха Тортилла и другие персонажи сказки. Море света, большая сцена, экраны, фотозона, подарки.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
2 января 2022, воскресенье
10:00
2 января 2022, воскресенье
13:00
3 января 2022, понедельник
10:00
3 января 2022, понедельник
13:00
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽