  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за коммунальной аварии на ул. Хворостухина и Бондаренко временно ограничили движение - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Из-за коммунальной аварии на ул. Хворостухина и Бондаренко временно ограничили движение

Транспорт будет ходить по измененной схеме, пока коммунальщики будут устранять порыв.

Из-за коммунальной аварии на ул. Хворостухина и Бондаренко временно ограничили движение

На части ул. Хворостухина и Бондаренко временно ограничено движение транспорта в связи с коммунальной аварией в районе пересечения данных улиц.

До завершения аварийно-восстановительных работ автобусы маршрута № 29 будут следовать по измененной схеме, сообщает администрация Тулы.

  • В прямом направлении: до ул. Бондаренко согласно действующей схеме маршрута, далее через ул. Бондаренко – ул. Майская – ул. Вильямса – ост. пункт ул. Нестерова – ул. Вильямса – Детская областная больница.
  • В обратном направлении: Детская областная больница – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко, далее согласно действующей схеме маршрута.

Автомобилистов и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:27 0
Другие статьи по темам
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 января: до минус 1 градуса и снег
сегодня, в 09:00, 216 1668 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 00:06, 119 3422 -1
В Веневе обнаружен мощный источник радиации
Жизнь Тулы и области
В Веневе обнаружен мощный источник радиации
сегодня, в 12:11, 53 1934 1
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
вчера, в 22:45, 227 4133 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на тротуаре обосновалась маршрутка
В Туле на тротуаре обосновалась маршрутка
Тест по любимым мультикам из нашего детства: сможете правильно ответить на все вопросы?
Тест по любимым мультикам из нашего детства: сможете правильно ответить на все вопросы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.