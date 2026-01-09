Из-за коммунальной аварии на ул. Хворостухина и Бондаренко временно ограничили движение

На части ул. Хворостухина и Бондаренко временно ограничено движение транспорта в связи с коммунальной аварией в районе пересечения данных улиц.
До завершения аварийно-восстановительных работ автобусы маршрута № 29 будут следовать по измененной схеме, сообщает администрация Тулы.
- В прямом направлении: до ул. Бондаренко согласно действующей схеме маршрута, далее через ул. Бондаренко – ул. Майская – ул. Вильямса – ост. пункт ул. Нестерова – ул. Вильямса – Детская областная больница.
- В обратном направлении: Детская областная больница – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко, далее согласно действующей схеме маршрута.
Автомобилистов и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.