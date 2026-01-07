Метеопредупреждение: на Тулу надвигается снегопад

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 8 января на территории Тульской области будет идти снег - мокрый и местами сильный.

В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед, ледяной дождь, туман с видимостью 200-700 м.

Местами на дорогах снежные заносы, гололедица. Также ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.