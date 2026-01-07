  1. Моя Слобода
Метеопредупреждение: на Тулу надвигается снегопад

Будьте внимательны на дорогах!

Метеопредупреждение: на Тулу надвигается снегопад

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 8 января на территории Тульской области будет идти снег - мокрый и местами сильный. 

В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед, ледяной дождь, туман с видимостью 200-700 м.

Местами на дорогах снежные заносы, гололедица. Также ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.

Будьте осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «112».

сегодня, в 17:51 +4
Место
Тула Тульская область
