В Музее Победы в Москве открылась выставка «Тула – город-герой»

Центральное место экспозиции занимает подлинная медаль «Золотая звезда» города-героя Тулы.

В Музее Победы в Москве открылась выставка «Тула – город-герой»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 декабря в Музее Победы в Москве начала работу выставка «Тула — город-герой». Она приурочена к юбилейным датам, которые город отметит в следующем году. Выставку открыл губернатор Дмитрий Миляев. 

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ Михаил Борщев и Николай Воробьев, исполняющий обязанности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров, председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский, заместитель председателя правительства Тульской области — министр культуры и туризма Ольга Гремякова, глава администрации Тулы Илья Беспалов, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, участник СВО Роман Лазарев.

По словам губернатора, 2026 год — уникальный для Тульской области. Регион отметит значимые даты: 85-летие Тульской оборонительной операции, 50-летие присвоение Туле почетного звания «Город-герой» и 81-ю годовщину Великой Победы.

tf8pyr5k9wa0hl8sha89hrfmk03wcnnp.jpg

«В этом году мы всей страной отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда вся страна объединилась ради ее достижения. Тыл работал ради фронта, а фронт мужественно и героически сражался. Наши предки совершили подвиг мужества, героизма и безграничной любви к своей отчизне. Сегодня ребята, находящиеся в зоне специальной военной операции, повторяют подвиг наших предков. Именно поэтому 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества», — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

Выставка, персонально посвященная событиям Тульской оборонительной операции, открылась впервые в Музее Победы на Поклонной горе. Губернатор поблагодарил правительство Москвы и лично мэра города Сергея Собянина за поддержку тульских проектов. 

«Уникальность выставки заключается в том, что каждый человек сможет узнать о героическом подвиге туляков в ходе Тульской оборонительной операции. Это сражение было направлено на то, чтобы защитить нашу столицу. Тула всегда была и остается щитом и форпостом России», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

m5t7ullic4ufwic0wj5gcefrcusegb9g.jpg

На выставке представлены реликвии из коллекций Тульского музейного объединения, Тульского государственного музея оружия, Музея Победы, а также предметы, предоставленные АО Машзавод «Штамп»: боевые и трудовые знамена, награды, документы, предметы вооружения и экипировки, картины, фотографии. Посетители могут увидеть личные вещи военачальников И. В. Болдина, В. И. Чуйкова, М. Т. Бондаренко, туляков-партизан, действовавших в тылу врага, а также жителей, отстоявших город. Всего на выставке представлено 400 экспонатов, в том числе более 200 подлинных предметов.

Центральное место экспозиции занимает подлинная медаль «Золотая звезда» города-героя Тулы, которую 18 января 1977 года лично вручил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

«Мы с большой радостью открываем в своих стенах выставку, посвященную славной истории одного из красивейших городов России. История Тулы неразрывно связана с ратной историей Российского государства и Великой Отечественной войны. Эта выставка получилась очень пронзительной, содержательной и по-настоящему героической», — сказал Александр Школьник.

45cqs5me93xa9e4xj0023donbrctq7a8.jpg

Сенатор РФ Михаил Борщев поблагодарил коллег и организаторов за создание выставки.

«Экспозиция положит начало больших и значимых мероприятий следующего юбилейного года. Большую работу над ее созданием проделали архивисты, историки и краеведы из Тулы и Москвы. Надеюсь, что гостям музея выставка напомнит о великом подвиге наших предков и значимом вкладе туляков в оборону Москвы», — отметил Михаил Борщев.

Выставка «Тула — город-герой» будет работать в Москве в Музее Победы на Поклонной горе до 5 февраля 2026 года. Она организована при поддержке и содействии Михаила Борщева.

Галерея
показать все фотографии

сегодня, в 17:01
Сказка на арене: в Тульском цирке представят грандиозное шоу «ЖАР-ПТИЦА»
Сказка на арене: в Тульском цирке представят грандиозное шоу «ЖАР-ПТИЦА»
