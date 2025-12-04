  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле отключат свет 5 декабря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Где в Туле отключат свет 5 декабря

Публикуем список адресов от «Тулгорэлектросетей».

Где в Туле отключат свет 5 декабря

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 36, 38,
  • ул. Шевченко, 25-41 (нечётн.), 52-56 (чётн.), 52-в,
  • ул. Лазо, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 69, 71,
  • ул. Железняка, 7,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Епифанская, 27,
  • ул. Фестивальная, 142,
  • ул. Гоголевская, 81,
  • ул. Кауля, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3,
  • ул. Оборонная, 91 к.1, 102, 102-а,
  • ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (чётн.),
  • ул. Айвазовского, 2-24 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • пр-д Айвазовского, 6, 7, 8, 9,
  • ул. Газовая, 53, 55, 57, 49, 51,
  • ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а, 7е,
  • ул. Луначарского, 7, 12,
  • ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,
  • ул. Демидовская Плотина, 3.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
4 декабря, в 21:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тула
Только 19% туляков могут позволить купить себе новый автомобиль
Жизнь Тулы и области
Только 19% туляков могут позволить купить себе новый автомобиль
сегодня, в 16:52, 158 1786 -2
Выбор читателей Myslo: выбираем лучший супермаркет
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучший супермаркет
сегодня, в 17:05, 62 1402 1
В Тульской области дети смогут задать вопрос губернатору Дмитрию Миляеву
Жизнь Тулы и области
В Тульской области дети смогут задать вопрос губернатору Дмитрию Миляеву
сегодня, в 11:11, 59 1065 -15
На «Госуслуги» только через МАХ? Проверили, так ли это
Жизнь Тулы и области
На «Госуслуги» только через МАХ? Проверили, так ли это
сегодня, в 17:31, 49 1775 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заречье Hyundai после ДТП с легковушкой «запрыгнул» на Nissan
В Заречье Hyundai после ДТП с легковушкой «запрыгнул» на Nissan
Житель Кимовска оплатил штраф, чтобы не попасть в тюрьму
Житель Кимовска оплатил штраф, чтобы не попасть в тюрьму
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.