Где в Туле отключат свет 5 декабря

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Циолковского, 36, 38,
- ул. Шевченко, 25-41 (нечётн.), 52-56 (чётн.), 52-в,
- ул. Лазо, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Станиславского, 69, 71,
- ул. Железняка, 7,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
- ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
- ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
- пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- ул. Епифанская, 27,
- ул. Фестивальная, 142,
- ул. Гоголевская, 81,
- ул. Кауля, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3,
- ул. Оборонная, 91 к.1, 102, 102-а,
- ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (чётн.),
- ул. Айвазовского, 2-24 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- пр-д Айвазовского, 6, 7, 8, 9,
- ул. Газовая, 53, 55, 57, 49, 51,
- ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а, 7е,
- ул. Луначарского, 7, 12,
- ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,
- ул. Демидовская Плотина, 3.