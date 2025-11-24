Кто скупает тульские УК и откуда у них миллионные долги за газ и воду?

В Туле 130 домов оказались в зоне риска. Расскажем, что делать жителям.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульские ресурсоснабжающие компании составили антирейтинг городских УК. В списке оказались семь компаний, накопивших крупные долги:

УК «Новый город»:

за 2 месяца 2024 года и 8 месяцев 2025 года задолжала Тулагоргазу более 2,7 млн рублей, в том числе за обслуживание крышных котельных;

долг 9,6 млн рублей перед Тулагорводоканалом.

УК «Аксиома»:

за четыре месяца 2025 года долг перед Тулагоргазом составил свыше 600 тыс. рублей;

долг перед Тулагорводоканалом — 220 тыс. рублей.

УК «КУБ»:

перед Тулагорводоканалом долг 350 тыс. рублей;

перед ТНС энерго Тула — 2,5 млн рублей;

перед Тулагоргазом долг составил свыше 200 тыс. рублей.

УК «ЖУК»:

перед Тулагоргазом долг — свыше 530 тыс. рублей;

перед « ТНС энерго Тула » — 1,846 млн рублей;

« » сумма долга Тулагорводоканалу — 168 000 рублей.

УК «ТОКТО»:

долг перед Тулагоргазом — свыше 200 тыс. рублей;

перед Тулагорводоканалом — 79 000 рублей.

УК «Новое время»:

перед Тулагоргазом долг составил 10 тыс. рублей за май 2025 года.

УК «Элит Дом»:

перед Тулагоргазом долг за два месяца 2025 года составил 300 тыс. рублей;

перед Тулагорводоканалом — 97 000 рублей.

Кроме этого, в Арбитражный суд в ноябре поступила новая пачка исков к этим УК от аварийно-диспетчерской службы Тулы. Общая сумма заявленных требований к ним исчисляется миллионами рублей.

Кто управляет УК-должниками?

Все управляющие компании-должники в 2025 году сменили учредителей.

Так, четыре УК — «Куб», «Жук», «Новое время» и «Токто» — перешли во владение ООО «Орион». Фирма зарегистрирована в апреле 2025 года в Москве. Ее основным видом деятельности являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование.

При этом еще с ноября 2024 года, согласно данным портала «Руспрофиль», управление тульскими УК осуществляет ООО «Юридическое бюро „Браво“», зарегистрированное в Мурманске.

Еще две УК — «Элит Дом», «Новый город» — оказались в ведении компании из Ленинградской области — ООО «Управление проектами». Ее основное направление — административно-хозяйственная комплексная деятельность по обеспечению работы организации. Владелец компании-управленца — москвичка Софья Шпакова.

УК «Аксиома» в апреле 2025 года перешла в собственность жительницы Республики Карелия Юлии Косачевой, она же и генеральный директор компании.

Что делать жителям?

Ресурсоснабжающие организации оповещают жителей о возникшей проблеме и предлагают сменить УК на более ответственные. Однако формулировки о последствиях долгов у многих двусмысленные. Myslo уточнил у компаний, стоит ли потребителям опасаться повышения расходов и чем такая ситуация может обернуться.

АО «Тулагоргаз»:

«Нередко в результате проверки газовых сетей МКД на герметичность обнаруживается наличие утечки газа. Вторая проблема жилых домов старого фонда — неисправные дымовые и вентиляционные каналы. Не по всем МКД, которыми управляют УК-должники, предоставлены акты диагностирования газопроводов. При этом ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов жилых домов, а также за организацию доступа во все жилые помещения для проведения аварийно-восстановительных работ несут управляющие компании, что закреплено Постановлением Правительства РФ и договором ТО ВДГО.

Однако новое руководство всех семи УК в Туле не присутствует, нет уполномоченного лица, которое должно присутствовать при проведении работ по техническому обслуживанию газового оборудования и организовывать доступ в жилые помещения для проверки газовых приборов, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации. Невыполнение управляющими компаниями своих обязанностей приводит к невозможности устранить причину приостановки газоснабжения, в результате из-за бездействия УК жители МКД остаются без газа. И в том и в другом случае Тулагоргаз обязан приостановить подачу газа из-за угрозы жизни и здоровью потребителей.

При этом данные управляющие компании, собирая с потребителей денежные средства за содержание жилья, куда включены затраты на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, своевременно не направляют их в газораспределительную организацию.

Такая ситуация свидетельствует о возможном нецелевом использовании средств и недобросовестности управляющих компаний.

Тулагоргаз взыскивает задолженность за выполненные работы по техническому обслуживанию газового оборудования в судебном порядке, исполнительные листы переданы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.

На совещаниях в администрации Тулы и региональном правительстве неоднократно было озвучено, что собираемость платежей с жителей составляет свыше 90%. Туляки добросовестно исполняют свои обязанности по оплате услуг управляющих компаний, которые в свою очередь накопили огромные долги перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями в сфере ЖКХ.

Дополнительно в судебном порядке взыскивается неустойка за просрочку исполнения денежных обязательств и судебные расходы. Переложить эти расходы УК может на жителей — оплачивать их за счет средств на содержание жилья.

Напоминаем, что жители могут воспользоваться законным правом на смену управляющей компании».

АО «Тулагорводоканал»

Сотрудник горячей линии пояснил, что непосредственно долги не лягут на плечи жителей домов. Однако тратить деньги, собранные на содержание жилья, на оплату начисленных пеней и судебных расходов УК может. И это существенно снизит качество управления жилым фондом.

АО «ТНС энерго Тула»

УК-должники, вполне вероятно, будут оплачивать судебные расходы и пени за счет денег, которые жители платят им за содержание общедомового имущества. В связи с этим владельцам квартир в домах, которыми управляют эти компании, рекомендуют сменить УК.

Кстати, на карандаше у тульских ресурсоснабжающих компаний и некоторые другие управляющие компании, например УК «Жилцентр». Сумма исков к ней, согласно данным портала «Руспрофиль», составляет более 21 млн рублей.

Споры по ним рассматривает Арбитражный суд.