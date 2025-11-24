  1. Моя Слобода
Кто скупает тульские УК и откуда у них миллионные долги за газ и воду?

В Туле 130 домов оказались в зоне риска. Расскажем, что делать жителям.

Кто скупает тульские УК и откуда у них миллионные долги за газ и воду?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульские ресурсоснабжающие компании составили антирейтинг городских УК. В списке оказались семь компаний, накопивших крупные долги:

УК «Новый город»:

  • за 2 месяца 2024 года и 8 месяцев 2025 года задолжала Тулагоргазу более 2,7 млн рублей, в том числе за обслуживание крышных котельных;
  • долг 9,6 млн рублей перед Тулагорводоканалом.

УК «Аксиома»:

  • за четыре месяца 2025 года долг перед Тулагоргазом составил свыше 600 тыс. рублей;
  • долг перед Тулагорводоканалом — 220 тыс. рублей.

УК «КУБ»:

  • перед Тулагорводоканалом долг 350 тыс. рублей;
  • перед ТНС энерго Тула — 2,5 млн рублей;
  • перед Тулагоргазом долг составил свыше 200 тыс. рублей.

УК «ЖУК»:

  • перед Тулагоргазом долг — свыше 530 тыс. рублей;
  • перед «ТНС энерго Тула» — 1,846 млн рублей;
  • сумма долга Тулагорводоканалу — 168 000 рублей.

УК «ТОКТО»:

  • долг перед Тулагоргазом — свыше 200 тыс. рублей;
  • перед Тулагорводоканалом — 79 000 рублей.

УК «Новое время»:

  • перед Тулагоргазом долг составил 10 тыс. рублей за май 2025 года.

УК «Элит Дом»:

  • перед Тулагоргазом долг за два месяца 2025 года составил 300 тыс. рублей;
  • перед Тулагорводоканалом — 97 000 рублей.

Кроме этого, в Арбитражный суд в ноябре поступила новая пачка исков к этим УК от аварийно-диспетчерской службы Тулы. Общая сумма заявленных требований к ним исчисляется миллионами рублей.

Кто управляет УК-должниками?

Все управляющие компании-должники в 2025 году сменили учредителей. 

Так, четыре УК — «Куб», «Жук», «Новое время» и «Токто» — перешли во владение ООО «Орион». Фирма зарегистрирована в апреле 2025 года в Москве. Ее основным видом деятельности являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование.

photo_2025-11-24_20-10-46.jpg

При этом еще с ноября 2024 года, согласно данным портала «Руспрофиль», управление тульскими УК осуществляет ООО «Юридическое бюро „Браво“», зарегистрированное в Мурманске.

Еще две УК — «Элит Дом», «Новый город» — оказались в ведении компании из Ленинградской области — ООО «Управление проектами». Ее основное направление — административно-хозяйственная комплексная деятельность по обеспечению работы организации. Владелец компании-управленца — москвичка Софья Шпакова.

photo_2025-11-24_20-10-44.jpg

УК «Аксиома» в апреле 2025 года перешла в собственность жительницы Республики Карелия Юлии Косачевой, она же и генеральный директор компании.

Что делать жителям?

Ресурсоснабжающие организации оповещают жителей о возникшей проблеме и предлагают сменить УК на более ответственные. Однако формулировки о последствиях долгов у многих двусмысленные. Myslo уточнил у компаний, стоит ли потребителям опасаться повышения расходов и чем такая ситуация может обернуться.

АО «Тулагоргаз»:

«Нередко в результате проверки газовых сетей МКД на герметичность обнаруживается наличие утечки газа. Вторая проблема жилых домов старого фонда — неисправные дымовые и вентиляционные каналы. Не по всем МКД, которыми управляют УК-должники, предоставлены акты диагностирования газопроводов. При этом ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов жилых домов, а также за организацию доступа во все жилые помещения для проведения аварийно-восстановительных работ несут управляющие компании, что закреплено Постановлением Правительства РФ и договором ТО ВДГО. 

Однако новое руководство всех семи УК в Туле не присутствует, нет уполномоченного лица, которое должно присутствовать при проведении работ по техническому обслуживанию газового оборудования и организовывать доступ в жилые помещения для проверки газовых приборов, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации. Невыполнение управляющими компаниями своих обязанностей приводит к невозможности устранить причину приостановки газоснабжения, в результате из-за бездействия УК жители МКД остаются без газа. И в том и в другом случае Тулагоргаз обязан приостановить подачу газа из-за угрозы жизни и здоровью потребителей.

При этом данные управляющие компании, собирая с потребителей денежные средства за содержание жилья, куда включены затраты на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, своевременно не направляют их в газораспределительную организацию.

Такая ситуация свидетельствует о возможном нецелевом использовании средств и недобросовестности управляющих компаний.

Тулагоргаз взыскивает задолженность за выполненные работы по техническому обслуживанию газового оборудования в судебном порядке, исполнительные листы переданы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.

На совещаниях в администрации Тулы и региональном правительстве неоднократно было озвучено, что собираемость платежей с жителей составляет свыше 90%. Туляки добросовестно исполняют свои обязанности по оплате услуг управляющих компаний, которые в свою очередь накопили огромные долги перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями в сфере ЖКХ.

Дополнительно в судебном порядке взыскивается неустойка за просрочку исполнения денежных обязательств и судебные расходы. Переложить эти расходы УК может на жителей — оплачивать их за счет средств на содержание жилья.

Напоминаем, что жители могут воспользоваться законным правом на смену управляющей компании».

АО «Тулагорводоканал»

MDSbO1n6GyA5I5VoyJK1CxhrjKhLC3ihpXxnP6fa-o7NWGrMpnnTmKvjMkU7yYIuwYfswoxmL4iK53KQFDbIz22O.jpg

Сотрудник горячей линии пояснил, что непосредственно долги не лягут на плечи жителей домов. Однако тратить деньги, собранные на содержание жилья, на оплату начисленных пеней и судебных расходов УК может. И это существенно снизит качество управления жилым фондом.

АО «ТНС энерго Тула»

r4JtBrP-VRRS_DPgzB6R1WotdS2Sz19vhR-Ij8KBO-n6atff2yZMCq7dQ-7iGRgBaEGBSjmy7Y8J13ylnU0oOEGs.jpg

УК-должники, вполне вероятно, будут оплачивать судебные расходы и пени за счет денег, которые жители платят им за содержание общедомового имущества. В связи с этим владельцам квартир в домах, которыми управляют эти компании, рекомендуют сменить УК.

 

Кстати, на карандаше у тульских ресурсоснабжающих компаний и некоторые другие управляющие компании, например УК «Жилцентр». Сумма исков к ней, согласно данным портала «Руспрофиль», составляет более 21 млн рублей. 

Снимок.JPG

Споры по ним рассматривает Арбитражный суд.

сегодня, в 09:00
Событие
долги УК
