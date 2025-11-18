  1. Моя Слобода
  В Ефремове администрацию заставили заплатить ребенку 35 тысяч за укус бездомной собаки
В Ефремове администрацию заставили заплатить ребенку 35 тысяч за укус бездомной собаки

Прокуратура усмотрела бездействие властей при отлове безнадзорных животных.

Фото из архива Myslo.

В октябре 2024 года в Ефремове родители 14-летней девочки пожаловались в прокуратуру на нападение бездомной собаки. Животное укусило ребенка возле магазина «Пятерочка» на ул. Строителей. 

«Ребенок проходил длительное лечение, испытал испуг, нравственные и физические страдания», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

В ведомстве уточнили, что администрация не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев, не проконтролировала исполнение контракта на отлов животных. 

По результатам проверки глава администрации получил представление. По иску суд обязал выплатить пострадавшей 35 тысяч рублей.

18 ноября, в 11:12 +1
