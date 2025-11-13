  1. Моя Слобода
«Звёзды под капельницей»: актриса из Тулы Евгения Осипова стала участницей нового реалити

Премьера антиалкогольного социального эксперимента состоится 14 ноября в 21.30 на телеканале «Пятница!»

Звезды бросили вызов сами себе и решились на глазах у всей страны лечь под капельницу.

Компанию тулячке Евгении Осиповой составят: балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская, блогеры Рома Желудь, Диана Астер и Габар, а также певица Анна Михеева (HOFMANNITA). 

Знаменитости, не сумевшие самостоятельно побороть свои зависимости, попали в селебрити-рехаб. Восемь участников под руководством опытного нарколога и его команды должны пройти полный курс реабилитации.

Новые серии проекта «Звезды под капельницей» (16+) будут выходить по пятницам. 

сегодня, в 12:40 −3
Событие
рехаб звезды Звезды под капельницей
Люди
Евгения Осипова Анастасия Волочкова Никита Джигурда
Место
Тула
